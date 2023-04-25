بايدن يعيد مشهدا عاشته أمريكا منذ 4 سنوات.. ولاية ثانية

ياسر رشاد - القاهرة - يسود الترقب الولايات المتحدة الأمريكية وسط أنباء عن قرب إعلان الرئيس جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية.

وتدور التكهنات حول يوم اليوم الثلاثاء لإقدام بايدن على الخطوة التي سبق الإعلان عنها عدة مرات.

وإذا ما قام بايدن بالخطوة المتوقعة سيعيد المشهد الذي عاشته بلاده قبل نحو 4 سنوات حينما خاض السباق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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ولم يؤكد البيت الأبيض ولا الحزب الديمقراطي رسميا ذلك، لكن ترشح الرئيس البالغ 80 عاما لم يعد سرا. وفي حال إعادة انتخابه سينهي بايدن ولايته الثانية وهو في سن 86 عاما.

وتوقعت عدة وسائل إعلام موثوقة أن يتم هذا الإعلان الثلاثاء عبر الفيديو.

لكن هذه الشائعات التي تسري في كل واشنطن، يجب التعامل معها بحذر لأن معسكر بايدن لمح عدة مرات إلى أن إعلانا بهذا الصدد بات وشيكا لكن بدون أن يتحقق هذا الأمر.

وقال بايدن الإثنين "قلت لكم إنني أعتزم الترشح، سأحيطكم علما بالأمر في وقت وشيك

جدا"، الأمر الذي زاد من التكهنات.

إلا أن موعد الثلاثاء لن يكون مصادفة، فيوم أبريل سيكون الذكرى الرابعة تماما لدخول جو بايدن الحملة التي حرم في ختامها الديمقراطي دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

فإعلان الترشح مجددا في هذا التاريخ، في وقت قد يشهد الأميركيون المنافسة نفسها التي حصلت في 2020، سيحمل رمزية قوية.

وليس هناك أي مناسبة ضمن الحملة حاليا على جدول أعمال بايدن لهذا اليوم. لكن الرئيس يفترض أن يتحدث أمام نقابة ليعرض رؤيته حول ما سيكون بالتأكيد أحد المبادئ الرئيسية في حملته الانتخابية: رغبته في إعادة "الكرامة" لأميركا الشعبية "المنسية" التي عرف دونالد ترامب كيف يستميلها.