الهلال الأحمر المصري يعلق على الأحداث بالسودان.. ماذا قال؟

أكد لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر بدأ عمله منذ بدء الاشتباكات في السودان مباشرةً، لتقديم الدعم الكامل للجالية في الأراضي السودانية، مشددًا على أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لدعم الدولة المصرية في أوقات الأزمات والكوارث.



وقال لطفي غيث، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهلال الأحمر المصري، بدأ عمله من خلال مركز العمليات بمتابعة الجالية المصرية واستقبال البلاغات التي تقدم بها العائدون من السودان.

وأضاف، أن هناك خدمات تقدم للعائدين من السودان، من بينها حقائب النظافة الشخصية والوجبات الجافة التي يحتاجها المواطن المصري فور الوصول، موضحًا أنه يجري التواصل مع الجانب السوداني لتقديم الخدمات للجالية المصرية هناك لحين وصولهم إلى أرض مصر.



وتابع أن هناك خدمات أخرى من بينها النقل، وذلك في حال عودة المواطنين للمعبر، إذ يتم توصيلهم لأقرب نقطة كمحطات القطار أو الأتوبيسات.

كما أشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يقدم خدمة غاية في الأهمية، وهي توفير مجموعة دعم نفسي تعمل على التواصل مع العائدين والبحث في مشاكلهم.



وأكد مدير عمليات الهلال الأحمر المصري، أن الجهاز ينفرد بخدمة إعادة الروابط الأسرية، وأن تلك الخدمة تنقسم إلى شقين، الأول للمصريين الذين يفضلون التواصل مع الأسرة لطمأنتهم بمجرد الوصول، بالإضافة للأجانب والجاليات غير المصرية، التي تريد التواصل مع ذويهم لإخبارهم أنهم عبروا إلى منطقة أمنة.