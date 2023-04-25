انت الان تتابع خبر زلزال "عنيف" يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من "تسونامي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي، ما أرغم السكان على اللجوء إلى المرتفعات.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.



ووقع أكثر الزلازل حصدا للأرواح في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004 قبالة شواطئ سومطرة وأسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند حتى.