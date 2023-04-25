توتنهام يُحدد سعر بيع نجمه الأول.. سان جيرمان أكثر المستفيدين

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن النادي اللندني اشترط 100 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله لأي ناد منافس في الدوري الإنجليزي

وأضافت أن سعر النجم الإنجليزي سينخفض إلى 80 مليون إسترليني، إذا أراد توتنهام بيعه لناد آخر خارج حدود إنجلترا.



وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيصب في مصلحة باريس سان جيرمان، حيث سيكلفه هاري كين، ما يوازي 90 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا المبلغ يعد أقل كثيرا من الأهداف الأخرى للنادي الباريسي في سوق الانتقالات مثل النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، أو راندال كولو مواني مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

وتابعت بأن أوسيمين وكولو مواني لن يغادر أي منهما في الصيف المقبل بأقل من 100 مليون يورو.

وينتهي عقد هاري كين (29 عاما) مع نادي توتنهام في يونيو/حزيران 2024، علما بأنه قضى أغلب مسيرته بصفوف الفريق اللندني مع إعارات قصيرة لأندية ليتون أورينت وميلوول ونورويتش وليستر سيتي في مستهل مشواره.

