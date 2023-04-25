ما هي آخر التطورات بالسودان؟

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" في السودان، مساء الإثنين، إن هناك هدوء حذر بالخرطوم في ظل مناوشات متقطعة في بعض الأحياء.



كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجيش السوداني يعزز من قواته في العديد من المناطق والأحياء بالخرطوم.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، فى وقت سابق من اليوم، على عدم صحة ما ورد في بيان ميليشيا الدعم السريع بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، إن ميليشيا الدعم السريع تحاول دائما تزييف الحقائق حتى أصبحت من سماتها منذ عام 2019.



وطمأنت القيادة العامة السودانية شعب السودان بأن قواته المسلحة ستستمر في حماية خياراته بإقامة دولة مدنية راشدة على أساس صحيح وسليم، مطالبة جميع المواطنين وقوات الشرطة في السودان بأخذ الحيطة والحذر من ممارسات ميليشيا الدعم السريع.