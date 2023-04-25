شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ترحب بإعلان هدنة 72 ساعة في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بإعلان هدنة في السودان لمدة 72 ساعة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



كما دعت قوى الاتفاق الإطاري السودانية، مساء الإثنين، لمناقشات للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وقالت قوى الاتفاق الإطاري السودانية: "نحاول توسيع القاعدة المدنية للتعجيل بوضع حد للاشتباكات".



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن مساء الإثنين، أنه تم التوصل لهدنة جديدة في السودان، والتي تبدأ من منتصف ليل 24 أبريل ولمدة 72 ساعة.



وأكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التوصل لعقد هدنة جديدة مع ميليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ من منتصف الليلة.