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الخارجية المصرية تكشف تفاصيل إجلاء المصريين من السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الخارجية المصرية، مساء الإثنين، عن تفاصيل إجلاء المصريين من السودان، موضحة أنه تم إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان منذ بدء خطة الإجلاء وحتى الآن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".


وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه تم إجلاء 134 مواطنًا مصريًا عبر الإجلاء الجوي، و334 آخرين عبر الإجلاء البري اليوم فقط.


وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "سفارتنا بالخرطوم وقنصليتنا بالخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي بوادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم".  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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