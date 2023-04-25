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انت الان تتابع خبر رحلات جوية مباشرة بين العراق وأرمينيا.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان، انه "سيتم تشغيل الرحلات المباشرة الجديدة من مطار زفارتنوتس الدولي إلى مطار بغداد الدولي مرتين في الأسبوع".
وبحسب الشركة، ادناه الجدول الزمني إلى مطار بغداد الدولي، اعتبارًا من 22 أبريل/نيسان 2023 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت الماضي، عن انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين العراق وأرمينيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان، إنه "بجهود سفارة جمهورية العراق في العاصمة الارمينية "يريفان"، انطلقت الرحلة الأولى للخطوط الجوية الأرمينية Fly Arna.. يريفان- بغداد – يريفان".
وأشار الى ان "الطيران مباشر بدون ترانزيت وبواقع رحلتين في الأسبوع".