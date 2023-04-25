انت الان تتابع خبر طقس العراق.. نيسان يواصل التمسك بالأمطار ويتخلى عن درجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشار البيان الى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

واضاف أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الاماكن خاصة في اقسامها الغربية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".