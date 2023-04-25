الجيش السوداني: لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة أو القصر الجمهوري

نفى الجيش السوداني، سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة أو القصر الجمهوري، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.