تحطم طائرة إسعاف في فولجوجراد الروسية ووفاة قائدها

ياسر رشاد - القاهرة - لقى قائد طائرة هليكوبتر تابعة للإسعاف الجوي في روسيا، حتفه جراء تحطم الطائرة خلال عودتها إلى قاعدتها في مقاطعة فولجوجراد الواقعة وسط البلاد، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت الخدمة الصحفية للجنة الصحة بالمقاطعة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "تحطمت إحدى المروحيات التابعة لخدمة الإسعاف الجوي أثناء عودتها إلى القاعدة من دون

أن يكون هناك ركاب على متنها".

وأضاف البيان أن الطيار "لقي مصرعه في موقع الحادث على الفور".

وعقب وقوع الحادث، فتحت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة لتشغيل النقل الجوي.

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