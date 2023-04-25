الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات

الشارقة - اميمة ياسر - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك في خبر عاجل منذ قليل على قناة «إكسترا نيوز» الفضائية.

يذكر أن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع نشر فيلما تسجيليا بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، وذلك عبر القناة الرسمية للوزارة على موقع «يوتيوب».

الفيلم من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتضمن الفيلم رصد أشهر المحطات التاريخية عن أرض سيناء.

"بين عبق التاريخ وسحر المكان تجلى على أرضها الرحمن، وسار الأنبياء فى دربوها".. هكذا جاءت بداية التعليق الصوتى على الفيلم، والذي تضمن تعليقات من البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب رصد شهادات تاريخية عن مكانة سيناء التاريخية واهميتها لمصر.

التنمية في سيناء

كما رصد الفيلم محاور التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية والتي شهدة طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.