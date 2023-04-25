شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل هدنة الـ72 ساعة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أحدث هدنة معلنة بين طرفي النزاع في السودان، "الجيش وقوات الدعم السريع"، الثلاثاء، أعلن الجانبان موافقتهما ودعمها لوقف إطلاق النار لـ72 ساعة، محذرين من الخرق المتبادل.

وأصدر الجانبان بيانات تشمل الموافقة على الهدنة التي جاءت بناءا على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد.قد وافقت القوات المسلحة على هدنة اليوم، لمدة 72 ساعة تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بشرط التزام الجميع بوقف كل الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".

وتابع الجيش: نتمنى أن يسهم ذلك في تهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لمواطنينا والمقيمين بالبلاد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، الإثنين، اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اتفقا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل ويستمر 72 ساعة.

وتابع: "خلال هذا الوقت تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل".

وأوضح بلينكن في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة".