شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الأحداث الاخيرة.. إيمانويل ماكرون يتابع ما يجرى فى السودان (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتصدر أحداث السودان منصات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، الأمر الذي أسفر عن قرار عاجل من قبل الرئيس الفرنسي بسبب اشتباكات السودان.

وفي سياق متصل، كانت قد أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"،، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتابع ما يجرى فى السودان عن كثب، ويبحث منذ عدة أيام مع نظرائه بالمنطقة الأوضاع فى البلاد، حيث دخل القتال العنيف الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وأكد قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي يحشد كل جهوده، من أجل ضمان سلامة الرعايا الفرنسيين بالسودان، حيث قتل أكثر من 400 شخص خلال أسبوع.

وبدأت فرنسا منذ صباح امس "عملية إجلاء سريعة" لرعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وأعلنت فرنسا الاثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حيث أفادت الخارجية بالإغلاق حتى إشعار آخر، وأنه لن تكون بعد الآن نقطة لتجمع الأجانب الساعين لمغادرة السودان.

وأكدت الخارجية الفرنسية، مواصلة بلادها التحرك؛ لتسهيل وقف إطلاق النار بالسودان، داعية طرفي الصراع في السودان إلى إنهاء القتال وحماية المدنيين.