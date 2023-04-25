شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على الأحداث بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الصراع في السودان قد يمتد لكامل المنطقة وأبعد، وفقًا لوسائل إعلامية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.