شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. استقبال المصريين العائدين من السودان بمطار شرق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا لاستقبال المصريين العائدين من السودان بمطار شرق.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية، إن جميع العائدين بصحة جيدة، وأكدوا أنهم تمتعوا بخدمات كثيرة أثناء وجودهم على الطائرة بعد نقلهم من دنقلة، لافتة إلى أن خلية أزمة من الأجهزة الأمنية والخارجية تتابع لحظة بلحظة عملية إعادة الرعايا المصريين من السودان.



ووجه العائدون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما وجدوه من رعاية من القنصلية المصرية في الخرطوم، حتى وصلوا إلى بورسودان لنقلهم إلى مصر.