شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة فرنسا تجدد دعوتها لإنهاء القتال في السودان والعودة إلى المحادثات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت الحكومة الفرنسية، دعوتها لإنهاء القتال في السودان والعودة إلى المحادثات السياسية، حسبما أفادت وسائل إعلامية، الاثنين.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.