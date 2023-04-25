انت الان تتابع خبر 2.2 تريليون دولار قيمة الإنفاق العسكري العالمي.. دولة عربية في المراكز الأولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على هذه الأرقام؛ إذ شهدت أوروبا أعلى زيادة في غضون 30 عاما بالنظر إلى المخاوف من أن تمثل روسيا تهديدا أكبر لدول أخرى أيضا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي، في حين يتوقع الباحثون أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة في ظل الوضع الأمني الراهن.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح، يليها الصين، ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى المركز الثالث بسبب الحرب.