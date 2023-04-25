فيديو.. المصريون العائدون من السودان: نحمد الله على نعمة الوصول بسلام لبلدنا

وجه عدد من المصريين العائدين من السودان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع الجهات المختصة التي ساعدت على عودتهم بهذه السرعة الكبيرة.

وقالت شمس الشرقاوي، مدرسة علاج طبيعي، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع المقيمين في السودان، عبر جروبات على تطبيق واتساب لتقديم المساعدة لمن يحتاجها، والوضع لم يكن سهلا ولم نلتقِ إلا من خلال واتساب، وعندما كنا نتواصل مع أرقام القنصلية والسفارات كان يتم الرد علينا ووزيرة الهجرة كانت ترد علينا وتتواصل معنا باستمرار حتى اللحظة الأخيرة عندما وصلنا للمطار، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشكر وزيرة الهجرة".

وأكد مواطن آخر، أن "الوضع هناك كان صعبا للغاية، لم نكن نقول لذوينا حقيقة ما يحدث، كنا نتعرض للضرب وقلنا لهم إننا بخير حتى لا يقلقوا علينا".

وقالت مواطنة أخرى: "وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نسقت معنا أولا بأول، وكنا نتحدث إليها خاص وكانت ترد علينا بسرعة، التعامل معها كان سهلا للغاية، وهو ما سهل علينا الإجراءات، وكانت تتابعنا بالقرارات، في حين أكد مواطن آخر،: "واجهنا صعوبات كثيرة حتى نصل إلى المطار، ونحمد الله على نعمة الوصول بسلام لبلدنا مصر".

وأردف مواطن: "أننا نحمد الله على أننا بخير، الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بنا ويقدم لنا الدعم في أحلك الظروف، كنت مقيما في جاردن سيتي بشارع المعرض في الخرطوم، وهذا الشارع مقابل لمطار الخرطوم الدولي، أنا محتفظ بطلقتين اخترقتا الزجاج ووصلتا حتى غرفة نوم الأطفال، وأحمد الله على أنّ الأزمة مرت على خير".

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