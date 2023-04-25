السودان.. طرفا الصراع يوافقان على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أيام

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في بيانين منفصلين، الموافقة على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أيام بدأت منتصف الليلة الماضية.



وقال الجيش السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء: "بناء على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد وتخفيفا على مواطنينا ولدواعٍ إنسانية، وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة 72 ساعة تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة (الاثنين/ الثلاثاء)".



وأضاف البيان: "بشرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".



وأعرب عن تمنيه "أن يسهم ذلك في تهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لمواطنينا والمقيمين بالبلاد".



من جانبها، أعلنت "الدعم السريع" مساء الاثنين، موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، بناء على وساطة أمريكية.



وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن طرفي النزاع في السودان وافقا على هدنة لمدة 72 ساعة.



ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.



