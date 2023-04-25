مجموعة شحن دنماركية توقف عملياتها في السودان

أوقفت مجموعة "مولر ميرسك" العملاقة لشحن الحاويات، تلقي حجوزات جديدة للبضائع إلى السودان بسبب الاشتباكات الدائرة في البلاد، بحسب بيان للشركة.

وأضافت الشركة الدنمركية أنها تراقب الوضع وتبحث عن حلول لتحقيق الاستقرار في خدمات سلاسل التوريد الخاصة بها هناك، مشيرة إلى أن هذه الظروف استدعت قيام الشركة بوقف تلقي حجوزات جديدة في الوقت الحالي حتى يتحسن الوضع.