كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت كوريا الجنوبية 14 ألفًا و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة السيطرة على الأمراض في البلاد.

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وأعلنت وكالة السيطرة على الأمراض، تسجيل كوريا الجنوبية، 7 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفًا و434 حالة وفاة.

وكانت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية، سجلت أمس الاثنين، 5 آلاف و27 إصابة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة.

وفي سياق آخر، أكد سفير كوريا الشمالية لدى روسيا سين هونج تشول، أمس الإثنين، أن موسكو وبيونج يانج تمكنتا من الحفاظ على قنوات الاتصال ومواصلة تطوير علاقات التعاون بنجاح حتى وسط جائحة فيروس كورونا.

وأشار الوزير الكوري الشمالي -وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "وسط الأزمة العالمية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، استمر الاتصال والتفاعل بين بيونج يانج وموسكو بشكل

مستمر ووثيق، بينما تم استخدام قنوات وأساليب جديدة للتعاون".

وأوضح أنه تم عقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو العام الماضي بين الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

وأكد سين هونج تشول أنه "على الرغم من الصعوبات والتحديات التي لازالت أمامنا، ستستمر الصداقة الكورية الشمالية الروسية، التي لها تاريخ وتقاليد عميقة، في التعزيز والتطوير على مستوى أعلى في ظل الاهتمام العميق من قادة البلدين".

واختتم تصريحاته بالقول "نعرب أيضًا عن ثقتنا في أن الشعب الروسي سيحقق المزيد من النجاحات الكبيرة في بناء روسيا قوية".

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