ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 459 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - مع تواصل المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن الاشتباكات في السودان خلفت 459 متوفيًا، وأكثر من 4 آلاف جريح.

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وصرح ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للأمم المتحدة في جنيف، بأن الأعداد السابقة سجلت بحلول الـ 24 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأعداد الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد عابد، تعرض المنشآت الصحية في السودان لـ14 هجومًا، منذ بدء الاشتباكات الأسبوع الماضي، قتل خلالها 8 أشخاص وجرح اثنان.

وشدد عابد على أن "الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي،

مدانة ويجب وقفها فورا".

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق، أن المسعفين في الخطوط الأمامية والأطباء، كثيرا ما يعجزون عن الوصول للمدنيين المصابين بسبب انعدام الأمن، والهجمات على سيارات الإسعاف ومرافق الصحة.

وأبلغت الوزارة عن مقتل 420 شخصا وجرح 3700 آخرين منذ تصاعد العنف مؤخرا، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرجت من الخدمة وأن 12 مستشفى آخر يجابه الخطر ذاته بسبب النقص في الإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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