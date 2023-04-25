شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه التحية للجيش المصرى.. ويؤكد: سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، التحية لجموع الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين، مؤكدا أن هذا اليوم تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً ، يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناً الغالية ، حيث قدم أبطال القوات المسلحة الغالى والنفيس من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها.

وأشار "مطر" إلي أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"وضعت الدولة أولوية كبيرة لوضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

وأشار إلي أن التنمية في سيناء شملت 3 محاور تحركات الدولة من أجل تغيير شكل الحياة فى سيناء، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تنفذها، إذ تم إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية في سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكباري لخدمة التنمية".