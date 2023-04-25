شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا ابن مين؟" دعوى إثبات النسب من مكتب التسوية بمحكمة الأسرة لـ"النقض".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أنا ابن مين؟"، استعرض خلاله أزمات دعاوى النسب التي تبدأ من إنكار الأب نسب ابنه له مرورا بإشكاليات مكتب التسوية التابع لمحكمة الأسرة حتى وصول الدعوى لمحكمة النقض، عن طريق الاستعانة بـ 4 مستندات لتسجيل الدعوى، و3 شروط لصحتها، وسببان لسقوطها، وخبير يوضح الحل حال إنكار الزوج.

فقد ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من قضايا إثبات النسب التي أصبحت تعج بها المحاكم والنيابات نتيجة غياب الذمم وخرابها، وإليكم التفاصيل كاملة:

"أنا ابن مين؟".. دعوى إثبات النسب من مكتب التسوية بمحكمة الأسرة لـ"النقض".. 4 مستندات لتسجيل الدعوى.. و3 شروط لصحتها.. وسببان لسقوطها.. وخبير يوضح الحل حال إنكار الزوج



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