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الشرطة يهزم أربيل وينتزع صدارة الدوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-Document-Picture.jpg

2023-04-25 | 18:23

الشرطة يهزم أربيل وينتزع صدارة الدوري

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تمكن فريق الشرطة، اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره أربيل ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

وسجل الشرطة هدفين بينما سجل أربيل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز اعتلى الشرطة صدارة الدوري بـ51 نقطة بفارق نقطة عن الزوراء، بينما بقي أربيل في المركز 12 برصيد 32 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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