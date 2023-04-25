البنك الدولي يشكر المملكة لإجلائها رعايا عدة دول من الخرطوم

أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إسهام المملكة ومساعدتها في إجلاء منسوبي البنك من جمهورية السودان إلى المملكة.

وقال في خطابٍ بعثه لخادم الحرمين الشريفين :" نعرب عن امتناننا وتقديرنا للدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموظفينا في السودان، ومبادرة المملكة السريعة ودعمها الثابت ".

كما عبر عن شكره لسفارة المملكة لدى جمهورية السودان ومنسوبيها على الرعاية والاهتمام لمنسوبي البنك وعائلاتهم، الذي كان له الأثر الكبير في ظل هذه الأزمة.