دونالد ترامب يزور اسكتلندا الأسبوع المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اسكتلندا الأسبوع المقبل.

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ومن المتوقع أن يقضي ترامب بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به "ترامب تيرنبيري" في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وسيتوقف الرجل البالغ من العمر 76 عاما أيضا في أيرلندا، حيث يعتقد أنه سيهبط في مطار شانون في 3 مايو المقبل.

وسيقيم ترامب في فندق "ترامب انترناشيونال آند جولف لينكس" على مشارف دونبج في مقاطعة كلير.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة ووسط تكهنات بأنه يمكن أن يخطط للترشح للرئاسة الأمريكية مرة أخرى في عام 2024.

وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في الاتهامات الموجهة إليه بتزوير سجلات تجارية

لإخفاء معلومات ضارة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقام ترامب بزيارة اسكتلندا من قبل في يوليو 2018 أثناء توليه منصبه.

وأمضى ترامب يومين في منتجع "تيرنبيري" مع زوجته ميلانيا كجزء من رحلة استمرت أربعة أيام إلى المملكة المتحدة، حيث التقى برئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي وملكة بريطانيا.

وواجه ترامب احتجاجات واسعة النطاق وتعرض للمضايقات عندما كان يلعب الجولف في منتجع "تيرنبيري" مع ابنه إريك.

وخلال حملته للرئاسة الأمريكية في عام 2016، زار ترامب اسكتلندا في اليوم التالي لإجراء استفتاء الاتحاد الأوروبي.