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بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية

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ياسر رشاد - القاهرة -  أكد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية.

 

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وقال أمين، في مقابلة تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا: بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى مطروح على جدول الأعمال.

 

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني: زملاؤنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع.

 

 وزيري الخارجية الإيراني

يذكر أن وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان،

وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين، لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

 

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات، وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يومًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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