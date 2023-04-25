ألمانيا تجلى 100 شخص من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد متحدث باسم الجيش الألمانى اليوم الثلاثاء، إن الجيش قام بإجلاء نحو 100 شخص آخرين من السودان.

وأفادت قناة "إيه أر ديه" الألمانية بأن المتحدث أوضح أنه تم نقلهم على متن خمس رحلات تقوم بها ناقلة عسكرية تابعة للجيش، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت فى الأردن.

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وبحسب البيانات، يبلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تم اجلاؤهم

من السودان حتى الآن نحو 500 شخص، من بينهم ألمان ومواطنون من دول أخرى.

وتولى الجيش الألمانى ليله أمس الإثنين واليوم الثلاثاء مواصلة استمرار إجلاء الرعايا من ألمانيا ودول أخرى من خلال مطار عسكرى بالقرب من الخرطوم.

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