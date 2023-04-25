مدفيديف يصف جو بايدن "الجد اليائس"

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، الجدل بعد سخريته من الرئيس الأميركي جو بايدن ووصفه بالجد اليائس، على خلفية إعلان بايدن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في عام 2024.

وعبر مدفيديف عن رأيه في تدوينة على تطبيق تلغرام، مقترحًا أن يقوم الجيش الأميركي بصنع حقيبة مزيفة تضم شيفرة نووية وهمية في حال فوز بايدن في الانتخابات.

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وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تدهورًا خطيرًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022، وهو الأمر الذي دفع مدفيديف إلى انتقاد الغرب ومهاجمة بايدن باستمرار.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورت بشدة خلال الفترة الأخيرة، إلا

أنه يجب الإشارة إلى أن البلدين لهما علاقات تجارية واستثمارية هامة.

العلاقات السابقة بين أمريكا وروسيا قبل الحرب

تبادلت البلدين في العام 2020 أكثر من 20 مليار دولار في التجارة الثنائية وهناك العديد من الشركات الأميركية الموجودة في روسيا والتي تشارك في تطوير اقتصاد البلد.وتشمل هذه الشركات شركات الطاقة والتكنولوجيا والسيارات والإنشاءات، والتي تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة الثنائية.ومع تدهور العلاقة بين البلدين انخفض الاقتصاد لكلا البلدين بشكل كبير ووقفت معها جميع العلاقات الاقتصادية.