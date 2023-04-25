التيار الإصلاحى الحر يوجه التحية للشهداء فى ذكرى تحرير سيناء

القاهرة - سامية سيد - وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بالعيد 41 لتحرير سيناء، مشيرا إلى أنه في مثل هذا اليوم (25 أبريل)، منذ 41 تابعنا بكل فخر واعتزاز رفع العلم المصرى ليستقر عاليا في سماء سيناء المقدسة.

ووجه رئيس حزب الجيل التحية إلى أبطال جيشنا العظيم الباقين على قيد الحياة ممن عبروا القناة واجتاحوا خط بارليف المنيع فى السادس من أكتوبر 1973 مؤكدا أنهم أصحاب الانتصار العظيم وعلينا تكريمهم ألن والاحتفاء لهم ومعاملتهم كأبطال.

كما وجه الشهابي تحية الاحترام والتقدير والعرفان لشهداء حرب أكتوبر الخالدة الذين قدموا أغلى ما يملكونه من أجل الثأر وتحرير المقدسة، مضيفا والتحية والتقدير واجبة لشهداء قواتنا الباسلة في معركة تطهير الوطن من الإرهاب الأسود مشيدا بتكريم الرئيس السيسي السنوي لأسرهم وأطفالهم.

وأكد الشهابي في تهنئته أن تحرير سيناء ملحمة خالدة صنعها الشعب المصري وقواته المسلحة حربا وسلاما وأستكملها الرئيس السيسي عندما عدل اتفاقية السلام ملغيا تقسيمها إلى مناطق ثلاث ولتتواجد على كلها أرضها المباركة قواتنا المسلحة بكل أفرعها وأسلحتها الثقيلة والحديثة وبذلك حققت الانتصار وطهرت البلاد من الإرهاب الأسود المسلح.