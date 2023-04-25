شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: الدولة المصرية جاهزة دائما للتعامل مع الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وجود مراكز استقبال سواء طبية في معبر أرقين، أو مطار شرق القاهرة يدل على أن الدولة المصرية جاهزة دائما للتعامل مع الأزمات، موضحا أن الجالية المصرية في السودان عددها كبير، ولدينا أكثر من 10 آلاف ومنهم 5 آلاف طالب يدرسون بالسودان.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن السودان عمق أمني قومي لمصر وتربطنا بها حدود طويلة ويجب العمل على كل المحاور.

ولفت عصام خليل، إلى أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكم مصر تراعى أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج.