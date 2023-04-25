رئيس "قوى النواب": الدولة المصرية تعاملت مع ملف الأزمة السودانية باقتدار وتعقل وتوازن

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن الدولة المصرية تعاملت مع ملف الأزمة السودانية باقتدار وتعقل وتوازن، يؤكد نجاحها في إدارة الملف الخارجي بما يحفظ مكانة الدولة وقيمة المواطن المصرى بالداخل والخارج.

وأشار إلى أن القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها لعودة الرعايا والمصريين المتواجدين في السودان، فضلا عن السودانيين وجنسيات أخرى، بجانب تقديم خدمات طبية وإنسانية لكل المتواجدين داخل معبر أرقين، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن مصر أثبتت للجميع حرصها علي حياة المواطن المصري وأمنه وأنها لا تفرط فيه ولن تتخلى عن أبنائها فى أى مكان، وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأشار "عبد الفضيل" إلي أن مصر قامت بتنفيذ خطة عالية المستوى لإدارة الأزمة، كما تم عمل ممرات آمنة لإجلاء المواطنين المصريين في السودان، والذين وصل عددهم حتى الآن ما يزيد عن 900 مواطن، مؤكدًا أن جهود الدولة في إجلاء المصريين لا تعد مهمة سهلة بالمرة خاصة في ظل الاشتباكات الجارية وحالة الغياب الكامل للأمن، وهو ما يدعو للفخر.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن موقف مصر ثابت من استقرار السودان وتدعم جهود التهدئة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف اطلاق النار للحفاظ على أرواح وممتلكات الأشقاء فى السودان، موضحًا أن مصر على تواصل مستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي،حتى تنتهى الأزمة وينعم الشعب السودانى الشقيق بالاستقرار والأمن ويحفظ الله السودان الحبيب.