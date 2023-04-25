شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: عودة المصريين من السودان لم تتم إلا عبر منظومة عمل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن عودة 1539 مواطن مصري من السودان ليست بعدد قليل، موضحا أن وزارتي الهجرة والخارجية، بالتنسيق مع إدارة الأزمة، أجروا العديد من الاتصالات والفيديو كونفرانس، مع الطلاب وطرح استمارة إلكترونية، وتم ملء 3 آلاف استمارة إلكترونية من إجمالي 5 آلاف طالب بعضهم في الخرطوم ومناطق وعرة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن خلية العمل تقوم بمنظومة عمل دقيقة وتتم متابعتها مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المتابع جيدًا لعودة المصريين من السودان يجد أن هناك تحديات كبيرة واجهتهم خاصة على الأراضي السودانية وكيفية إدارة القنصلية المصرية لهذه الأزمة.

وأوضح هشام عنانى، أن عودة المصريين من السودان لم تكن لتتم إلا من خلال منظومة عمل كاملة، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء خلية أزمة لعودة المصريين سالمين من السودان، مشيرا إلى أن السودان يوجد به 10 آلاف مصري بينهم 5 آلاف طالب، ومن الجيد أن جزءًا كبيرًا من الطلاب كان في إجازة.