شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: مصر تحمى أبناءها فى أى مكان وزمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حرص الدولة علي بذل كل جهدها في إعادة جميع المصريين من السودان يؤكد أن مصر تضع نصب أعينها حماية أبنائها في كل زمان وأي مكان، وهو الأمر الذي يبعث برسالة طمأنينة وثقة لكافة المصريين بالداخل والخارج، وأن مصر هي السند والداعم لكل مصري سواء في الداخل أو الخارج ، وإنها لا تتخلي عن أبنائها أبدا.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن الحرص الكبير من الرئيس السيسي ومتابعته الجهود الحثيثة للأجهزة المصرية في تسهيل إعادة جميع المصريين من السودان يؤكد أن الرئيس بالفعل بمثابة الأب والأخ لكل مصري ، ولن يتواني في تسخير كل ما من شأنه ضمان سلامة أي مصري ، وهو الأمر الذي يثلج صدر كل مواطن مصري ، يدرك أن رأس الدولة وكبيرها حريص علي حياة وسلامة كل مواطن فيها.

وأشاد النائب أحمد إسماعيل بجهود رجال الجيش والشرطة والذين بذلوا جهودا مضنية لإعادة المصريين من السودان، خاصة في ظل الوضع الخطير والحالة الضبابية التي يعيشها البلد الشقيق في ظل الاقتتال الدائر هناك ، ولكن رجال الجيش والشرطة كانوا علي قدر الحادث واستطاعوا بنجاح تأمين عودة المصريين إلي بلادهم سالمين.