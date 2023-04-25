شكرا لقرائتكم خبر عن نائب فى ذكرى تحرير سيناء: أرض الفيروز شهدت تنمية شاملة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد أشرف سردينة عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة ، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء ، مؤكداً أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها ،وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية، مؤكدا أن أرض الفيرزو شهدت تنمية شاملة فى عهد الرئيس السيسى.

وقال النائب أشرف سردينة أن هذا اليوم الذى رُفع فيه العلم المصرى على أرض الفيروز بعد استكمال تحرير سيناء بشكل كامل ، تلك هي الملحمة الوطنية الرائعة صنعها أبطال قواتنا المسلحة ، ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة فى التاريخ المصرى تتعلم منه الأجيال. وقد عكست ذكرى تحرير سيناء مجموعة من المعانى والدروس المستفادة للأجيال القادمة.