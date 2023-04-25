فقدان الاتصال بالمركبة الفضائية التي تحمل "راشد"

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بغداد - ياسين صفوان - قال مركز محمد بن راشد للفضاء، الثلاثاء، إن شركة "آي سبيس" أعلنت فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، التي تحمل على متنها المستكشف راشد، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوطها.



وأكدت الشركة في بيان لها، أن فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك. وكان من المقرر أن بهبط المستكشف الإماراتي "راشد" على سطح القمر، اليوم الثلاثاء، لتصبح الدولة الأولى عربياً والرابعة عالمياً التي تحقق هذا الإنجاز.

ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف: دراسة تربة القمر ودراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه ومعرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه واختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته، فضلاً عن دراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

وانطلق المستكشف الفضائي الإماراتي وهو "مسبار متجول" في 11 كانون الأول 2022 نحو القمر في مهمة هي الأولى عربيا والرابعة عالميا، وتستغرق 5 أشهر.