الارشيف / اخبار العالم

عقبات كثيرة تهدد مساعي باريس في ضم أوسيمين.. اليك ابرزها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عقبات كثيرة تهدد مساعي باريس في ضم أوسيمين.. اليك ابرزها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454162-638180448148969446.jpg

2023-04-25 | 20:39

عقبات كثيرة تهدد مساعي باريس في ضم أوسيمين.. اليك ابرزها

20 مشاهدة

يواجه نادي باريس سان جيرمان العديد من العقبات تهدد مساعيه في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.
وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن "بي إس جي يرتكز في سعيه لضم أوسيمين على قوة العلاقة التي تجمع المستشار الرياضي لويس كامبوس بوكيل أعمال المهاجم النيجيري".

وأضافت: "توجد عقبتان أمام النادي الباريسي، أولهما المطالب المالية الضخمة من جانب إدارة نابولي، لارتباط اللاعب النيجيري بتعاقد يمتد حتى صيف 2025".


وأوضحت أن "رئيس نادي نابولي يشترط الحصول على 150 مليون يورو مقابل الاستغناء عن أوسيمين، الذي سجل 26 هدفا إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم".

أما العقبة الثانية فتتمثل في وجود منافسة قوية من أندية أخرى على هذه الصفقة، أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لشبكة فوت ميركاتو فإن أوسيمين (24 عاما) حدد أولوياته في مانشستر يونايتد ثم بايرن ميونخ، بينما يحل بي إس جي ثالثا في حسابات المهاجم النيجيري.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا