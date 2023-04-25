انت الان تتابع خبر اعتقال ثلاثة من "أخطر" تجار المخدرات احدهم في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، إنه "من خلال توجيهات وزير الداخلية بأهمية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومتابعة المتاجرين بالحبوب المخدرة، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ١٧ كغم من المواد المخدرة منها ١٦ كغم حشيشة في الانبار و١ كغم كرستال في حي الوحدة ببغداد".وأضاف البيان "كما القت القبض على متهمين مهمين، وضبطت عجلتين تابعتين لهما".

وفي سياق متصل، أكدت المديرية أنها "تمكنت وبالتنسيق مع الجهات الامنية في لبنان من القاء القبض على المتهم (ب. د. س) الذي يعد من اخطر ثلاثة متهمين لتجارة حبوب الكبتاكون المخدرة والتي تصنع في معامل خارج العراق"، مشيرة الى أن "احدهم تم القبض عليه في لبنان".