الصحة السودانية: 460 قتيلا في 11 ولاية منذ بدء الاشتباكات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، مقتل 460 شخصا وإصابة 4 آلاف و63 آخرين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في 15 أبريل/نيسان الجاري.



وأفادت الوزارة في بيان أن "تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي منذ اندلاعه بلغت 460 وفاة و4.063 إصابة في 11ولاية (لم تحددها)".



وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة تتواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب".



وذكر أنه "هناك قلة في عدد الإصابات و الوفيات في اليومين الماضيين واستقرار في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة وتمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات".



والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة، أن 427 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3700 آخرون جراء الاشتباكات المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.



ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

المصدر: الأناضول