مالي..الجيش يدمج الأصول الجوية والبرية في هجومه ويحيد 30 إرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت هيئة الأركان العامة لجيوش مالي، عن تحييد 37 إرهابيًا في قطاع دورو، موضحين بأن الفاما تدخلت في قطاع دورو ، على بعد 25 كيلومترًا من مدينة باندياجارا.

وكان العقيد سليمان ديمبيلي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة (ديربا)، قد حذر الجميع في الطرق البرية والجوية من استهداف حوالي عشرين إرهابيا.

دمر ما يقرب من 30 دراجة نارية وعشرة إرهابيين، كانوا مختبئين في غابة صغيرة، علاوة عن هروب عشرة إرهابيين، وحيد 29إرهابي في نهاية الضربات

الجوية.

وذكرت المواقع العالمية، عن القبض علي الإرهابيين الذين نجوا من الضربات الهاربة في حركة كماشة، من قبل الوحدات البرية التي تعمل علي استغلال الضربات.

وتحييد ما يقرب من 08 إرهابيا، واستعادة 22 دراجة نارية وعدة أسلحة وذخيرة.

والجيش قد أعلن، عن إجراء مسح شامل في عدى قطاعات بمنطقة ميناكا شمال البلاد.