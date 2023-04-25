مسيرة كبري لدعم ومساندة القوات المسلحة بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت ولاية النيل الأبيض بالسودان، مسيرة كبري لمساندة ومناصرة القوات المسلحة، التي وقفت سدا منيعا للدفاع عن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

واجتمع الجماهير في مسيرة ضخمة، لدعم ومساندة القوات المسلحة، التي نظمتها الهيئة الشعبية لمناصرة واسناد ودعم القوات المسلحة بولاية النيل الابيض تحت شعار ( جيشً واحد شعبً واحد ).

وقال الوالي، إن هذه المسيرة خرجت لتوصل رساله للقائد العام للقوات المسلحة ان ولاية النيل الابيض جاهزة للوقوف مع القوات المسلحة ودعمها ماديا ومعنويا.

ولفت إلى أن هذه المسيره شاركت فيها كل قطاعات النيل الأبيض السياسية والاجتماعية ومكوناتها المختلفة .

وأعلن الوالي عن تبرع مزارعي ومواطني محليه السلام بعدد ( 3400 ) جوال ذرة و12 مليون جنيه من الغرفة التجارية، بكوستي دعما للقوات المسلحة مضيفا أن الدعم سيتواصل من كل قطاعات المجتمع .

واكد والي النيل الابيض، ان غرف الطوارئ الإقتصادية والصحية تعمل بصورة مستمرة من أجل توفير خدمات الوقود والغار والخدمات الصحية بالمستشفيات ، وعبر عن أمنياته ان يتحقق النصر المؤزر للقوات المسلحة .

وفي ذات السياق حيا اللواء ركن سامي الطيب قائد الفرقة 18 مشاة بكوستي جماهير ولاية النيل الابيض لوقفتها مع القوات المسلحة.

وأضاف أن هذا الموقف ليس بغريب على أهل النيل الابيض الذين نصروا الإمام المهدي .

واكد ان ولاية النيل الابيض خالية تماما من متمردي قوات الدعم السريع وان قيادة الفرقة

18 مشاة تمكنت من الاستيلاء على مقارهم وآلياتهم منذ اليوم الأول للحرب.

وتعهد قائد الفرقة 18 مشاة بان تظل القوات المسلحة كالعهد بها سدا منيعا للحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد ، وعبر عن شكره لكل مكونات وفعاليات ولايه النيل الابيض التي خرجت من كل المحليات لمناصرة القوات المسلحة.

من جهتهم أعلن قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفيه والمزارعين والرعاة والمرأة عن دعمهم واسنادهم للقوات المسلحة التي تخوض حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع وقوي العمالة والخيانة والارتزاق .

واكدوا انهم رهن الإشارة من القوات المسلحة للاستجابة للنداء في اي وقت للدفاع بالنفس والمال في خندق واحد مع القوات المسلحة .

وأشاروا إلى ان هذه المعركة ميزت الصفوف بين الخيانة والعملاء الذين يرتمون في حضن الأجانب وشرفاء الوطن الصادقين الذين يدافعون عن سيادته وعزه وشرفه، وطالبوا المجتمع الدولي بادانة مليشيا الدعم السريع التي تمردت على قيادة دولة السودان.



