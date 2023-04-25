شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الحوار الوطنى جاد وبناء.. وننتظر مقترحاته فى كثير من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن بدء التجهيز لجلسات الحوار الوطنى من خلال اجتماع مجلس الأمناء غدا هو أمر طبيعي ومهم في هذا التوقيت خاصة، وأن الجلسات ستبدأ 3 مايو المقبل ومن ثم يجب الإعداد له بشكل جيد.

أضاف عبد العال أن تطرق بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم للأزمة في السودان ورغبة مصر في ايجاد حلول سلمية لها يأتى باعتبار أن السودان امتداد للأمن القومى المصرى وهو ما يؤكد الرغبة الحقيقية للدولة في اقامة حوار جاد يشمل كل الموضوعات والقضايا.

وقال عبد العال، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يضم عدد من الشخصيات الوطنى كما أن لجانه المختلفة تضم شخصيات علي قدر عالي من الكفاءة ومن ثم ينتظر منهم حوار وطنى جاد وحقيقي يساعد الدولة المصرية وهناك الكثير من القضايا الهامة التى تم وضعها علي أجندة الحوار الوطنى وممثلة في محاوره الرئيسية.