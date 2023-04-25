شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى من المحطات المهمة فى تاريخنا المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطنى من المحطات المهمة في تاريخنا المعاصر ويعد مسئولية كبيرة على كل الوطنيين المصريين في هذه اللحظة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية لما جبريل،:" كنا نحتاج الحوار الوطنى لبدء حياة سياسية وتنمية سياسية جديدة بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ".

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن حالة الحوار أحدثت انفراجة سياسية وأعطت قبلة حياة للحياة السياسية المصرية في الوقت الراهن وهناك تفاعل من الرئيس السيسى مع الحوار.