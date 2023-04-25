شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مجلس الأمناء يستعد بقوة لانطلاق جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الأحداث التي تشهدها دولة السودان الشقيق ستفرض نفسها على مائدة الحوار الوطني، في ظل انشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على تغليب الحلول السلمية ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وقال " محسب"، إن الحوار الوطني يأتي في ظل متغيرات إقليمية شديدة الحساسية تحتاج إلى صياغة موقف مصري شعبي يعبر عن جموع الشعب المصري، تجاه أشقائه السودانيين، مشددا على ضرورة العمل مع أجل الدفع نحو الحلول السلمية، وإنهاء حالة العنف التي تهدد مستقبل البلد الشقيق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعكس رغبة قوية في الخروج بالحوار في أفضل صورة ممكنة، تعكس تحضر القوي المشاركة، وقدرتها علي تبادل الرؤي والأفكار من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن يتطرق الحوار الوطني إلى بحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، في ظل إصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم، مطالبا الجميع بوضع مصلحة الوطن والشعب المصري فوق اي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.