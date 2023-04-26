لمواجهة أسلحة أوروبا .. بوتين يأمر بدخول «الوحش أرماتا» معارك أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير إعلامي روسي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية العاملة في أوكرانيا بدأت باستخدام دبابات "أرماتا"، وهي من دبابات الجيل الجديد في روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي–14 أرماتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المصدر إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية".

ولفت المصدر إلى أن دبابة أرماتا، التي تقوم بتصنيعها شركة "أورال فاغون زافود" العسكرية الروسية، "لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".

وأوضح أن دبابات أرماتا "تي–14" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، "أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو".

الجدير بالذكر أن دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية"، حيث تؤدي الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.

وقالت الشركة المصنعة لدبابة أرماتا أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لهذه الدبابة، وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع.

ويمكن أن تؤدي "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي–90".