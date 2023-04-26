محاولة يابانية فاشلة في الهبوط على القمر

ياسر رشاد - القاهرة - فشلت محاولة مركبة يابانية مجهزة بمركبة فضائية مطورة تجاريًا من الإمارات العربية المتحدة في الهبوط على سطح القمر يوم الثلاثاء، حيث فقد الفريق الاتصال بالمركبة بعد محاولة الهبوط.

ويعتبر هذا الحدث من المحاولات الفاشلة في الهبوط على القمر، فلم يتم إكمال المهمة، حيث كانت المركبة تحمل مركبة راشد، التي تم تطويرها في الإمارات العربية المتحدة وهي أول مركبة فضائية عربية من المفترض أنها تهبط على سطح القمر، ولاكنها فقدت الاتصال بها وهي في رحلتها إلى هناك.

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الشركة اليابانية غرضها الربح التجاري

وشهدت الساحة الفضائية حدثًا مميزًا بمحاولة شركة آي سبيس اليابانية الهبوط على سطح القمر بهدف تحقيق

الربح التجاري، وهو نهج مختلف عن سابقاتها التي كانت تحت راية دولية.

مخطط الروبوت راشد على القمر 14 يومًا

وكان من المفترض أن تقوم الشركة بمواجهة أي حوادث قد تحدث خلال المهمة، ففي حال نجاحها، كانت ستقوم بإرسال مركبة راشد لاستكشاف حفرة أطلس شمال شرق القمر لمدة 14 يومًا.

وتتميز مركبة راشد بكاميرات عالية الدقة وميكروسكوب وكاميرا تصوير حراري، بالإضافة إلى مسبار لانجمير لأخذ عينات من البيئة البلازمية فوق سطح القمر.