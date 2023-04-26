مالي..استمرار إجلاء مواطني وموظفي القنصلية بالخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الحكومة في مالي، عن استمرار عملية إجلاء المواطنين وموظفي القنصلية العامة بالخرطوم، في ظل تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في السودان.

أعربت الحكومة في مالي، عن قلقها إزاء الوضع السياسي والأمني ​​في السودان ، فإنها تدعو الطرفين إلى تفضيل الحوار والحل السلمي لتسوية الخلافات بما يخدم المصلحة العليا لشعب السودان الشقيق.

وتابعت الحكومة في مالي، الأحداث الجارية في السودان، تحديدًا بشأن التدهور المقلق للوضع الأمني في السودان،

مما يؤثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للسكان ، بمن فيهم الأجانب المقيمون هناك.

في ظل الظروف الراهنة، أنشئت الحكومة الانتقالية بسرعة وحدة أزمات، مكونة من عدة إدارات وزارية، من أجل الحفاظ على سلامة مواطنينا الذين يعيشون في السودان وضمان إجلائهم إلى مالي بأمان تام.