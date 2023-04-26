مالي..اندلاع النيران في مستودع نفايات

ياسر رشاد - القاهرة - نشب حريق في مكب نفايات لافيابوغو، عقب اشتباكات بين الشباب ووكلاء مجموعات المصالح الاقتصادية، لتفريق المتظاهرين ، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة علي الدخان المتصاعد الذي سيطر في سماء المنطقة، ورائحة النيران تفوح بكثرة من ساحة كان إلي مستودع العبور.

وانتشرت حواجز التي أقيمت باستخدام الإطارات والأحجار حركة المرور أكثر صعوبة، علاوة علي تدفق القمامة بكثرة بشكل خطير علي السكان.

طالب حاكم مقاطعة باماكو، من المقدم أداما ديارا، المدير الإقليمي للحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، محذرًا من عدة عيوب عندما

تشتعل النيران في القمامة ، لا سيما تلوث الغلاف الجوي وحتى تدهور صحة المرضى المجاورين ، مشددًا على أنه لحسن الحظ عاد كل شيء إلى طبيعته.

كما أشار إلى أن وزارته قد نشرت موارد لوجستية كبيرة ، بما في ذلك أربع سيارات إطفاء وآلاتين كبيرتين السعة، مضيفًا بأن شوهدت في موقع الحريق سيارات إنقاذ للمصابين والمختنقين.